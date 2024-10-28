Маск обещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск обещал сократить расходы в бюджете США на два триллиона долларов, если кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Нью-Йорке прошел митинг Трампа. Ведущий мероприятия задал Маску вопрос, на сколько можно сократить бюджетные расходы Соединенных Штатов, которые составляют 6,5 триллиона долларов.

«Думаю, что можно [сократить на] по меньшей мере два триллиона», — сказал Маск.

Как сообщило агентство со ссылкой на Bloomberg, критики предпринимателя заявили, что такая позиция Маска противоречит интересам его компаний. Организации бизнесмена получают правительственные контракты и государственные инвестиции на миллиарды долларов.

На прошедшем в воскресенье митинге Трамп четыре раза упомянул Россию. Также он дважды вспомнил о президенте Владимире Путине и напомнил, что «хорошо ладит» с ним.