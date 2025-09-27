Трамп предварительно допустил поставки крылатых ракет Tomahawk Украине

США рассматривают возможность передачи украинским войскам дальнобойного оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk. Как сообщила со ссылкой на осведомленные источники газета The Wall Street Journal , предварительное согласие президент Дональд Трамп дал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во время кулуарной дискуссии на Генассамблее ООН.

Собеседники журналистов подчеркнули, что полной гарантии американский лидер на себя не взял и распоряжение об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия украинскими боевиками пока не отдавал.

«Трамп заявил, что не против этой идеи (передачи дальнобойного оружия для ударов вглубь России), но не взял на себя обязательств», — заявили источники.

По словам собеседников газеты, Зеленский прямо просил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk дальностью от 1400 до 2400 километров. Администрация США сейчас изучает возможность передачи ВСУ разных видов дальнобойного оружия и снятия ограничений.

Украинский лидер в интервью изданию Axios заявил, что обратился с единственной просьбой к президенту США в ходе последней встречи и получил предварительное согласие. Он пояснил, что речь идет о получении новой системы вооружений, которая может склонить Россию к переговорам. Раскрыть название оружия Зеленский отказался.

Источники Axios заявили, что речь шла о крылатых ракетах Tomahawk, которые Украина формально получит от стран НАТО, а не США. По словам собеседников издания, Трамп вычеркнул эту систему из заявки Украины, но одобрил передачу остальных позиций. Есть ли среди оставшихся пунктов дальнобойное оружие, неизвестно.