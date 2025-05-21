Трамп предупредил Зеленского, что договариваться с Россией ему придется самому

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентами европейских стран выразил мнение, что Украина и Россия должны сами прийти к договоренности по конфликту. Об этом сообщила газета The New York Times .

По информации источника издания, американский лидер выразил эту позицию вскоре после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп дал четко понять, что США не станут активно поддерживать инициативы ЕС по ужесточению антироссийских санкций, пояснил собеседник NYT.

«В результате Европа в настоящее время движется в сторону новых санкций, а США готовы пойти в противоположном направлении, стремясь наладить более тесные отношения с Россией и обойти Украину», — указали авторы материала.

Ранее Трамп отказался вводить новые антироссийские санкции. Результаты беседы президентов России и США шокировали европейских лидеров.