Итоги беседы Путина и Трампа шокировали европейских лидеров

Европейские лидеры оказались ошеломлены, когда американский президент Дональд Трамп поделился с ними нюансами беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Трамп сообщил, что после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с главами Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, Италии и Еврокомиссии. Знакомый с ходом разговора источник сказал, что лидеры оказались ошеломлены тем, что им сообщил Трамп», — заявили журналисты.

Авторы материала добавили, что глава Белого дома решил отказаться от роли посредника между Россией и Украиной. Двум государствам теперь предстоит вести прямые переговоры.

Путин и Трамп в минувший понедельник провели телефонные переговоры, продолжавшиеся более двух часов. Российский президент, среди прочего, отметил готовность страны работать над меморандумом с киевским режимом, включающим в себя и прекращение огня.