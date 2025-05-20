Трамп отказался вводить новые санкции против России
Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут вводить против РФ новые санкции
Президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам стран ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому об отказе вводить новые санкции. Об этом сообщил аналитический портал Axios.
Американский лидер отметил, что Россия серьезно настроена на урегулирование украинского конфликта.
«Президент США выразил уверенность, что Россия намерена заключить сделку и согласна начать прямые переговоры о прекращении огня немедленно», — отметили журналисты.
Путин и Трамп в понедельник провели двухчасовые телефонные переговоры. По итогам беседы российский президент заявил, что готов к совместной работе с властями Украины над меморандумом для согласования мирного договора с определением сроков прекращения огня.
СМИ сообщали, что итоги беседы президентов России и США шокировали европейских лидеров.