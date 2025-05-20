Трамп отказался вводить новые санкции против России

Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут вводить против РФ новые санкции

Президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам стран ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому об отказе вводить новые санкции. Об этом сообщил аналитический портал Axios .

Американский лидер отметил, что Россия серьезно настроена на урегулирование украинского конфликта.

«Президент США выразил уверенность, что Россия намерена заключить сделку и согласна начать прямые переговоры о прекращении огня немедленно», — отметили журналисты.

Путин и Трамп в понедельник провели двухчасовые телефонные переговоры. По итогам беседы российский президент заявил, что готов к совместной работе с властями Украины над меморандумом для согласования мирного договора с определением сроков прекращения огня.

СМИ сообщали, что итоги беседы президентов России и США шокировали европейских лидеров.