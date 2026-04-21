Трамп предупредил Иран о готовности возобновить боевые действия

США готовы возобновить боевые действия против Ирана, если не удастся заключить мирную сделку. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC .

«Я думаю, у них нет выбора. Мы вынесли их флот, мы вынесли их авиацию, мы вынесли их лидеров», — добавил он.

Американский лидер подчеркнул, что не хотел бы снова открывать огонь.

Телеканал CNN ранее сообщил, что второй раунд американо-иранских переговоров запланирован на 22 апреля и пройдет в Исламабаде. Однако пока окончательно решение об этом не приняли из-за жестких разногласий между странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на продолжение диалога между странами, иначе последствия для мировой экономики и безопасности будут негативными.