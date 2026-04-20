Кремль выразил надежду на возвращение Ирана и США к переговорам
Песков: надеемся, что переговорный процесс Ирана и США продолжится
Россия надеется, что Иран и США продолжат переговоры, а силовой сценарий конфликта не возобновится. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Мы надеемся, что переговорный процесс будет продолжен, удастся избежать развития событий по силовому сценарию», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России отметил, что в случае продолжения конфликта для мировой экономики и региональной безопасности могут наступить более негативные последствия.
Ситуацию в Ормузском проливе он оценил как непредсказуемую.
«Мы по-прежнему видим, что ситуация очень хрупкая», — заключил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Иран отказался от второго раунда переговоров с США в Исламабаде из-за нереалистичных и чрезмерных требований американской стороны.
Также власти республики указали на продолжение блокады Ормузского пролива американцами, расценив это как нарушение прекращения огня.