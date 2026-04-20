Кремль выразил надежду на возвращение Ирана и США к переговорам

Песков: надеемся, что переговорный процесс Ирана и США продолжится

Россия надеется, что Иран и США продолжат переговоры, а силовой сценарий конфликта не возобновится. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы надеемся, что переговорный процесс будет продолжен, удастся избежать развития событий по силовому сценарию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в случае продолжения конфликта для мировой экономики и региональной безопасности могут наступить более негативные последствия.

Ситуацию в Ормузском проливе он оценил как непредсказуемую.

«Мы по-прежнему видим, что ситуация очень хрупкая», — заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Иран отказался от второго раунда переговоров с США в Исламабаде из-за нереалистичных и чрезмерных требований американской стороны.

Также власти республики указали на продолжение блокады Ормузского пролива американцами, расценив это как нарушение прекращения огня.