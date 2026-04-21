Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 22 апреля в Исламабаде

Второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию запланировали на 22 апреля в Исламабаде. Об этом сообщил CNN со ссылкой на информированные источники.

«Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде», — заявили журналисты.

Собеседники телеканала отметили, что график пока не утвердили окончательно из-за жесткой риторики между США и Ираном. В Белом доме заявили CNN, что не могут официально подтвердить дату, но американская делегация вылетит на переговоры в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возвращение Ирана и США к переговорам. По его словам, продолжение конфликта приведет к негативным последствиям для мировой экономики и региональной безопасности. Также Песков назвал непредсказуемой ситуацию в Ормузском проливе.