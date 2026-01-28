Трамп предупредил, что заменит пошлины «чем-то другим», если их отменят

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет найти замену пошлинам против торговых партнеров, если Верховный суд страны их отменит. Об этом он рассказал в интервью Fox News .

«Мы найдем какой-то другой способ делать то же самое. Только не такой удобный», — сказал он телеканалу.

В том же интервью глава Белого дома признался, что ожидает попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии США. По его мнению, это может произойти во время выборов в конгресс в 2026 году, если его однопартийцы проиграют.

Тем не менее выяснилось, что американского лидера беспокоит вероятность ухода в отставку. Недавно он накричал на сенатора от Республиканской партии Теда Круза за его предложение покинуть пост президента США. Это произошло во время встреч политика после ввода пошлин.