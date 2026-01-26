Трамп наорал на республиканца из-за угроз импичмента

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на просьбу уйти в отставку после повышения пошлин в начале апреля 2025 года. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на сенатора от Республиканской партии Теда Круза.

Вместе с коллегами политик провел две встречи с Трампом после ввода пошлин и попросил его покинуть пост, на что президент послал его к черту.

Круз охарактеризовал тот разговор как плохой и уточнил, что он затянулся до полуночи. Трамп во время беседы в основном кричал и ругался.

«Вы проиграете выборы в сенат, вы проиграете выборы в палату представителей. Следующие два года вас каждую неделю будут подвергать импичменту», — предрек Круз в разговоре с Трампом.

Ранее конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон допустил, что вторжение военных США в Гренландию может стать поводом для импичмента Трампа. Он призвал коллег по партии проявить твердость в противодействии главе Белого дома.