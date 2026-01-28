Трамп в предвкушении импичмента: президент США рассказал о страхе за республиканцев

Президент США Дональд Трамп не исключил, что представители Демократической партии попытаются выдвинуть попытку его импичмента. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News .

Глава Белого дома отметил, что это может произойти в случае поражения однопартийцев на выборах в конгресс в ноябре 2026 года.

«Они скажут: Трамп поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя этого делать нельзя, давайте объявим ему импичмент», — предрек Трамп.

Американский президент добавил, что вероятность утраты контроля над конгрессом Республиканской партией сильно его беспокоит. Он признался, что не понимает, почему партия выигравшего президентские выборы кандидата иногда проигрывает промежуточные выборы.

Ранее стало известно, что Трамп накричал на сенатора от Республиканской партии Теда Круза после просьбы уйти в отставку из-за повышения пошлин в отношении ряда стран.