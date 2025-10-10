Трамп предложил вышвырнуть Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за низких военных расходов. Об этом он заявил на встрече с финским лидером Александром Стуббом, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Американский лидер отметил, что у властей Испании нет оснований для того, чтобы не увеличивать ассигнования на нужды обороны. Сейчас они отстают, так как не выполняют установленные в Североатлантическом альянсе нормы военных расходов.

«Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — отметил Трамп.

Натовские страны договорились о повышении оборонных расходов до 5% ВВП в начале этого лета. Они будут направлены не только на развитие военной инфраструктуры, но и учитывать помощь для Киева.

Испанский премьер-министр Педро Санчес после саммита НАТО заявил, что его стране достаточно тратить на эти цели и 2,1% ВВП. По его словам, увеличение оборонных расходов расшатает страну. Трамп был недоволен его словами.