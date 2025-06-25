Сегодня 10:11 В Европе бьют тревогу из-за трат на оборону: «Рынки добьют нас еще раньше Путина» UnHerd: Европа решила повысить траты на оборону до 5% ВВП из страха перед РФ 0 0 0 Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / www.globallookpress.com Мир

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Европейские страны опасаются за свою безопасность и увеличивают расходы на оборонную сферу. В то же время эксперты не исключают, что вливание денег на нужды НАТО приведет к краху экономики и тогда рынки добьют Европу раньше, чем это якобы сможет сделать Россия.

Европа подтолкнула себя к краю пропасти Директор аналитической службы Eurointelligence и обозреватель UnHerd Вольфганг Мюнхау предостерег европейские государства от непродуманных шагов. По его словам, если Североатлантический альянс пойдет по пути финансирования обороны за счет долга, в еврозоне может начаться кризис суверенного долга. «Пресловутые „линчеватели облигаций“ будут сражаться на стороне русских. <…> Их „работа“ — нападать на страны, шаткие в финансовом отношении. Экономики Западной Европы с низким ростом уже не вырастут из этого долга, как было после Второй мировой войны», — подчеркнул эксперт.

Если НАТО и впрямь пойдет по пути финансирования обороны за счет долга, то не исключено, что рынки добьют нас еще даже раньше Путина. Вольфганг Мюнхау

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Увеличение трат на оборону не просто ударит по странам, а подтолкнет их к краю пропасти. Мюнхау напомнил, что западные лидеры пока не осознали всю опасность своего положения. Исключением стал только премьер-министр Испании Педро Санчес, который твердо выступил против инициативы. Он предупредил, что увеличение расходов на оборонную сферу расшатает страну.

Испания отнюдь не единственная страна в беде, и ей отнюдь не хуже всех. Просто Санчес — единственный, у кого хватило духа это признать. Вольфганг Мюнхау

Экономический удар от Китая По словам эксперта, президент России Владимир Путин прекрасно знает, что решение Европы о жертвах ради обороны не поддерживается ее населением. На фоне бессмысленного вливания денег Европы в оборонку Россия продолжает развиваться и укрепляет сотрудничество с дружественными государствами, в том числе с Китаем. В то же время отношения Европы и США с КНР все больше ухудшаются, добавил Мюнхау. Эксперт не исключил, что китайское руководство в будущем перекроет кислород Западу, который теряет свое технологическое превосходство.

Например, в области искусственного интеллекта Китай уже догнал Запад, а в области солнечных технологий и вовсе вышел в мировые лидеры. У китайцев больше населения. И они опережают нас по покупательной способности. Вольфганг Мюнхау

По его мнению, лучшим вариантом развития события для европейских стран станет отказ от роста оборонных расходов. «Горькая правда в том, что мы не хотим отказываться от наших благ цивилизации, не говоря уже о национальном суверенитете, ради оборонных закупок. Мы — бумажные вояки. И Путин это знает», — добавил аналитик. Увеличение расходов НАТО на 5% от ВВП, по его словам, является химерой, которая не защитит, а только погубит европейские страны.