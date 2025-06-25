В Европе бьют тревогу из-за трат на оборону: «Рынки добьют нас еще раньше Путина»
UnHerd: Европа решила повысить траты на оборону до 5% ВВП из страха перед РФ
Европейские страны опасаются за свою безопасность и увеличивают расходы на оборонную сферу. В то же время эксперты не исключают, что вливание денег на нужды НАТО приведет к краху экономики и тогда рынки добьют Европу раньше, чем это якобы сможет сделать Россия.
Европа подтолкнула себя к краю пропасти
Директор аналитической службы Eurointelligence и обозреватель UnHerd Вольфганг Мюнхау предостерег европейские государства от непродуманных шагов. По его словам, если Североатлантический альянс пойдет по пути финансирования обороны за счет долга, в еврозоне может начаться кризис суверенного долга.
«Пресловутые „линчеватели облигаций“ будут сражаться на стороне русских. <…> Их „работа“ — нападать на страны, шаткие в финансовом отношении. Экономики Западной Европы с низким ростом уже не вырастут из этого долга, как было после Второй мировой войны», — подчеркнул эксперт.
Если НАТО и впрямь пойдет по пути финансирования обороны за счет долга, то не исключено, что рынки добьют нас еще даже раньше Путина.
Вольфганг Мюнхау
Увеличение трат на оборону не просто ударит по странам, а подтолкнет их к краю пропасти. Мюнхау напомнил, что западные лидеры пока не осознали всю опасность своего положения.
Исключением стал только премьер-министр Испании Педро Санчес, который твердо выступил против инициативы. Он предупредил, что увеличение расходов на оборонную сферу расшатает страну.
Испания отнюдь не единственная страна в беде, и ей отнюдь не хуже всех. Просто Санчес — единственный, у кого хватило духа это признать.
Вольфганг Мюнхау
Экономический удар от Китая
По словам эксперта, президент России Владимир Путин прекрасно знает, что решение Европы о жертвах ради обороны не поддерживается ее населением. На фоне бессмысленного вливания денег Европы в оборонку Россия продолжает развиваться и укрепляет сотрудничество с дружественными государствами, в том числе с Китаем.
В то же время отношения Европы и США с КНР все больше ухудшаются, добавил Мюнхау. Эксперт не исключил, что китайское руководство в будущем перекроет кислород Западу, который теряет свое технологическое превосходство.
Например, в области искусственного интеллекта Китай уже догнал Запад, а в области солнечных технологий и вовсе вышел в мировые лидеры. У китайцев больше населения. И они опережают нас по покупательной способности.
Вольфганг Мюнхау
По его мнению, лучшим вариантом развития события для европейских стран станет отказ от роста оборонных расходов.
«Горькая правда в том, что мы не хотим отказываться от наших благ цивилизации, не говоря уже о национальном суверенитете, ради оборонных закупок. Мы — бумажные вояки. И Путин это знает», — добавил аналитик.
Увеличение расходов НАТО на 5% от ВВП, по его словам, является химерой, которая не защитит, а только погубит европейские страны.