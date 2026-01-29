Песков указал на отличие переговоров в Абу-Даби и Стамбуле

В Кремле призвали не считать переговоры в Абу-Даби продолжением стамбульских

Нынешние переговоры в Абу-Даби не преемствуют прошлогодним встречам в Стамбуле и носят совершенно иной характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Это другие контакты по своему характеру. Давайте подождем чуть-чуть», — добавил он.

Второй раунд переговоров должен состояться 1 февраля, что подтвердила и российская сторона. При этом, по словам госсекретаря США Марко Рубио, на нем не будет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, поэтому, возможно, российские и украинские переговорщики встретятся напрямую.

Глава российской делегации, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков заявил, что переговоры были продуктивными, «все все понимают».