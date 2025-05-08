Трамп поздравил американского кардинала с избранием папой римским

Президент США Дональд Трамп поздравил Роберта Фрэнсиса Прево с избранием на пост папы римского. Свое обращение американский лидер опубликовал в соцсети TruthSocial.

«Большая честь осознавать, что он первый американский папа Римский», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что это большая честь для Соединенных Штатов. По его словам, он с нетерпением ждет встречи со Львом XIV, назвав это значимым моментом для страны.

В своем первом публичном выступлении новый папа римский призвал католическую церковь быть «синодальной» церковью, «которая всегда стремится к миру».

Президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Льву XIV. Он выразил уверенность, что конструктивный диалог между Россией и Ватиканом будет развиваться и дальше.

Кардиналы смогли избрать нового папу римского только в ходе третьего тура голосования. Понтифик заручился поддержкой не менее двух третей голосов священнослужителей.