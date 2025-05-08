Новоизбранный папа римский призвал верующих к миру

Новый папа римский Лев XIV обратился к верующим с призывом построить мосты для диалога по достижению мира. Об этом сообщило издание Deadline.

Спустя час после того, как был замечен поднимающийся из Сикстинской капеллы белый дым, понтифик Роберт Фрэнсис Прево вышел к собравшимся на площади Святого Петра и поприветствовал их.

«Вместе мы должны попытаться понять, как быть Церковью, которая наводит мосты, налаживает диалог и открыта для всех», — сказал папа римский.

Также он высказался за мир во всем мире.

Лев XIV стал первым в истории понтификом из США. Президент Дональд Трамп поздравил его с избранием на пост папы римского, заявив, что это большая честь для страны.

Конклав из 133 кардиналов избрал нового главу Католической церкви в ходе второго дня голосования в Ватикане, сообщал RT.В 2023 году папа Франциск назначил его главой конгрегации по делам епископов.