Путин поздравил кардинала из США с избранием на пост папы римского

Президент России Владимир Путин поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием на пост папы римского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что налаженные между Россией и Ватиканом конструктивный диалог и взаимодействие будут развиваться и дальше.

Кардинала Роберта Фрэнсиса Прево из США избрали новым папой римским на второй день голосования в Ватикане. Процедура прошла при участии 133 выборщиков из 70 стран. Лев XIV уже сделал первое заявление, отметив, что нужно строить мосты для диалога по достижению мира.