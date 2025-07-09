Трамп повысил пошлины на импорт из Молдавии на 25%

Правительство США повысило пошлины на товары из Молдавии на 25%, новые тарифы начнут действовать с 1 августа. Об этом американский лидер Дональд Трамп уведомил президента Молдавии Майю Санду, его процитировало РИА «Новости» .

«Начиная с 1 августа 2025 года мы введем пошлину для Молдавии в размере всего 25% на все молдавские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин», — говорится в письме Трампа.

Указ об увеличении пошлин на импорт из нескольких десятков стран президент США подписал 2 апреля 2025 года. С базовых 10% ставки для 57 стран выросли в несколько раз. По словам Трампа, новые тарифы были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной.

После саммита БРИКС Трамп пригрозил, что увеличит пошлины для всех стран, которые поддерживают политику объединения. В январе американский президент пригрозил странам БРИКС ввести 100%-ные тарифы, если они попытаются отказаться от доллара.