Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп предупредил страны, входящие в БРИКС, о возможном введении 10-процентных пошлин. Об этом он написал в Truth Social .

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет», — написал политик.

В другой статье Трамп заявил, что США начнут информировать страны о введении тарифов или заключении торговых соглашений с 7 июля. В январе американский президент пригрозил странам БРИКС ввести 100-процентные тарифы, если они попытаются отказаться от доллара.

Ранее Трамп объявил о заключении сделки с Вьетнамом. Американские пошлины в размере 40% начнут действовать на вьетнамские товары с 9 июля. Президент США рассказал, что договоренности достигнуты после телефонного разговора с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.