Совет ЕС утвердил новый, 17-й пакет санкций против России

Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом в соцсети X сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров», — указала она.

Каллас добавила, что новые рестрикции уже разрабатываются.

Как отметили в британском правительстве, Великобритания расширила список ограничений против России на 82 позиции. Под ограничения в том числе подпали дистрибьютор электронных компонентов «МТ-Системс», компания «Сургутинвестнефть», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий» и другие предприятия.

Ранее Financial Times сообщила, что европейские лидеры удивлены нежеланием американского президента Дональда Трампа ужесточать антироссийские санкции.

Глава Белого дома описал достигнутые с российской стороной договоренности во время диалога с представителями ЕС и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Из его слов было понятно, что Трамп не готов оказать большее давление на Россию.