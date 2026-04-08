Трамп поставил условие Ирану для новых переговоров

США продолжат переговоры с Ираном в ближайшие две недели, если в Ормузском проливе сохранится открытое судоходство без ограничений и задержек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге .

«Он [президент США Дональд Трамп] и его переговорная группа сосредоточат усилия на этой работе в течение следующих двух недель, пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек», — сказала Левитт.

По ее словам, американский лидер связал дальнейшие дипломатические контакты с ситуацией в одном из ключевых морских маршрутов для мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Поэтому любые ограничения в проливе напрямую влияют на глобальный энергетический рынок.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыли. Однако позднее движение вновь ограничили после после ударов израильской армии по позициям «Хезболлы» в Ливане.