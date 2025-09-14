Трамп поставил НАТО в неудобное положение из-за России

Президент США Дональд Трамп поставил союзникам по НАТО невыполнимые условия для усиления антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The New York Times .

Журналисты напомнили, что Трамп заявил о готовности ввести против России серьезные санкции, если все члены НАТО откажутся от поставок российской нефти.

«Это условие едва ли будет выполнено. Трампу и его советникам об этом хорошо известно», — заявили они.

Издание отметило, что крупнейшие импортеры нефти из России в военном блоке не откажутся от поставок сырья.

Также Трамп призывал НАТО ввести против товаров из Китая пошлины на уровне 50-100%. Американский лидер считает, что такая мера в прекращении украинского конфликта сыграет большую роль.

Ранее стало известно, что США подготовили новый проект санкций против России, который покажут странам G7.

В него включили механизм конфискации активов из депозитариев в Европе, торговые пошлины на товары из Китая и Индии, а также новые ограничения против региональных банков России и запрет на страхование танкеров теневого флота.