Трамп поставил НАТО в неудобное положение из-за России
NYT: Трамп поставил невыполнимые условия для усиления санкций против России
Президент США Дональд Трамп поставил союзникам по НАТО невыполнимые условия для усиления антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The New York Times.
Журналисты напомнили, что Трамп заявил о готовности ввести против России серьезные санкции, если все члены НАТО откажутся от поставок российской нефти.
«Это условие едва ли будет выполнено. Трампу и его советникам об этом хорошо известно», — заявили они.
Издание отметило, что крупнейшие импортеры нефти из России в военном блоке не откажутся от поставок сырья.
Также Трамп призывал НАТО ввести против товаров из Китая пошлины на уровне 50-100%. Американский лидер считает, что такая мера в прекращении украинского конфликта сыграет большую роль.
Ранее стало известно, что США подготовили новый проект санкций против России, который покажут странам G7.
В него включили механизм конфискации активов из депозитариев в Европе, торговые пошлины на товары из Китая и Индии, а также новые ограничения против региональных банков России и запрет на страхование танкеров теневого флота.