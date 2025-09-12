США подготовят способ конфискации замороженных активов России

Власти США разработают механизм конфискации замороженных активов России и передачи их Украине. Об этом со ссылкой на документ, предназначенный для обсуждения со странами — членами G7, сообщило агентство Bloomberg .

Авторы напомнили, что сейчас Киев получает только часть прибыли от замороженных активов, хранящихся в европейских депозитариях. США настаивают на конфискации всей суммы — 300 миллиардов долларов.

Среди других предложенных мер — введение торговых пошлин в размере от 50 до 100% на товары из Индии и Китая как главных покупателей российской нефти.

Кроме того, Соединенные Штаты нацелились на полный запрет страхования морских перевозок танкеров теневого флота, санкции против структур, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, региональных банков и ограничение передачи технологий и услуг в сфере искусственного интеллекта.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу, 12 сентября, заявил что рассматривает возможность введения санкций против нефтяного и банковского секторов России.

Он добавил, что для усиления эффекта также готов ввести пошлины на российские товары. Трамп подчеркнул, что его разочаровали темпы урегулирования конфликта на Украине и то, что стороны сохранили ненависть друг к другу.