Трамп после убийства Кирка пригрозил разобраться с «чокнутыми леваками»

Убийство активиста Чарли Кирка показало, что США находятся в опасности из-за радикально настроенных либералов. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на пресс-подходе возле Белого дома, сообщила газета The New York Times .

Журналисты спросили его об усилении охраны. Трамп ответил, что беспокоится о безопасности Штатов, а не собственной.

«Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна», — сказал он.

Трамп пообещал разобраться с группой «чокнутых леваков-радикалов», которые представляют угрозу для США. Он выразил надежду на скорую поимку преступника.

Похороны Кирка, по информации президента, пройдут в выходные. Трамп пообещал на них присутствовать.

Ранее ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы. Руководство бюро вылетит в Юту, чтобы курировать розыск преступника.