Охоту на убийцу Чарли Кирка возглавит лично директор ФБР

Высшее руководство ФБР лично проконтролирует расследование убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщили источники газеты The New York Times .

В Юту отправятся директор ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонджино. Они решили непосредственно на земле курировать розыск предполагаемого стрелка.

Ранее ФБР опубликовала фото подозреваемого в убийстве Кирка. Молодой человек в черных очках, кепке и футболке с длинными рукавами попал в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция задерживала Захария Ахмед Куреши, но отпустила из-за отсутствия улик.

Кирк получил выстрел в шею на мероприятии в Университете долины Юта, врачи после госпитализации констатировали его смерть. Он критиковал финансирование Украины, аборты, деятельность Демпартии и как сооснователь организации Turning Point USA принимал активное участие в избирательной кампании республиканца Дональда Трампа.