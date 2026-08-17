Трамп поручил Пентагону сократить военные учения с Южной Кореей

На фоне улучшения отношений с КНДР президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сократить военное сотрудничество с Южной Кореей. Он сообщил об этом в соцсети Truth Social .

Он заявил, что сожалеет о давней договоренности участвовать о проведении совместных военных учений с Южной Кореей, так как они требуют больших расходов и посылают враждебный сигнал Северной Корее. Трамп заявил, что поддерживает теплые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и напомнил, что за время его президентства эта страна вела себя безобидно.

«Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений», — заявил республиканец.

Трамп заверил, что это не связано с иранским вопросом. Ранее власти Южной Кореи отказались участвовать в денуклеаризации Ирана.