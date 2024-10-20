Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s

Fox News: Трамп в McDonald’s приготовил несколько порций картофеля фри

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s в Пенсильвании. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Республиканец приготовил несколько порций картофеля фри. Также Трамп выдал несколько заказов посетителям McDonald’s за свой счет.

Ранее Трамп заявил, что нынешняя администрация США может развязать третью мировую войну в течение нескольких месяцев. В случае победы кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис стране грозит прямой военный конфликт с Россией.

Выступая перед соратниками в Батлере Трамп заявил, что весь мир смеется над США, а четыре года назад все уважали Штаты.

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