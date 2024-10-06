Трамп заявил, что весь мир смеется над США

Трамп: США не могут позволять всему миру смеяться над собой

Соединенные Штаты не могут позволять всему миру смеяться над собой. Такое заявление сделал кандидат в президенты и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед соратниками в Батлере, штат Пенсильвания. Трансляцию мероприятия вела медиакомпания RSBN .

«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил Трамп.

По информации медиакомпании, на митинг Трампа пришли десятки тысяч человек. Мероприятие посетил и американский миллиардер Илон Маск.

Митинг проходил в городе Батлер, где в июле на Трампа совершили покушение. Стрелка ликвидировали.