Трамп заявил, что весь мир смеется над США

Соединенные Штаты не могут позволять всему миру смеяться над собой. Такое заявление сделал кандидат в президенты и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед соратниками в Батлере, штат Пенсильвания. Трансляцию мероприятия вела медиакомпания RSBN.
«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил Трамп.
По информации медиакомпании, на митинг Трампа пришли десятки тысяч человек. Мероприятие посетил и американский миллиардер Илон Маск.
Митинг проходил в городе Батлер, где в июле на Трампа совершили покушение. Стрелка ликвидировали.
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