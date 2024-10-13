Трамп допустил начало третьей мировой войны через несколько месяцев

Нынешнее правительство США способно развязать третью мировую войну в течение нескольких месяцев. Об этом на предвыборном митинге в Калифорнии сообщил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, его выступление транслировал YouTube-канал RSBN .

«В общем-то, я переживаю относительно следующих трех месяцев. Вероятно, что в течение трех или четырех месяцев мы окажемся в мировой войне из-за действующего правительства США», — предупредил он.

Трамп также отмечал, что в случае победы кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис стране грозит прямой военный конфликт с Россией.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Демократическую партию на них будет представит Харрис, Республиканскую — Трамп.

Ранее глава национальной разведки США предоставил отчет, из которого следует, что для России победа Трампа на выборах была бы более предпочтительной.