Президент США Дональд Трамп объявил журналистам Белого дома о готовности защитить Польшу и страны Балтии в случае обострения конфликта с Россией. Об этом сообщил ТАСС .

«Да, я сделаю это», — ответил он на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Утром 10 сентября польские военные сообщили об уничтожении нескольких беспилотников, которые якобы нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 подобных случаев. В ответ на это НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора, начав консультации среди стран-членов альянса.

Минобороны России сообщило, что в ночь с 9 на 10 сентября ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также во Львове и Виннице. Польский регион не входил в список целей. Беспилотники, которые якобы пересекли границу с Польшей, имеют дальность не более 700 километров. Российское оборонное ведомство выразило готовность к диалогу с Польшей по этому вопросу.

Беспилотники, сбитые в Польше, якобы направлялись к аэропорту и центру в Жешуве. Этот город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Украиной, сообщила газета Der Spiegel. Издание добавило, что всего в Польшу выпустили более 20 БПЛА. Запад подталкивает Польшу к прямому конфликту, заявил аналитик Эльдар Мамедов в статье для The American Conservative. По его мнению, вступление польской стороны в прямой станет для нее экономическим и социальным самоубийством.