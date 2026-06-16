Трамп пообещал вывезти и уничтожить иранский уран

Соединенные Штаты вывезут запасы обогащенного урана из Ирана и уничтожат их. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп журналистам, сообщила газета Dawn .

Американский лидер подчеркнул, что США не планируют забирать ядерный материал себе, так как у них предостаточно собственного урана. При этом он не стал уточнять сроки, отметив лишь, что операция не требует спешки.

«Это очень сложная работа, никто, кроме нас, и, вероятно, Китая, не сможет ее выполнить. <…> Мы никуда не спешим, но мы ее выкопаем, а когда выкопаем — уничтожим», — заявил Трамп.

Несколько дней назад телеканал CNN заявил, что Иран заминировал туннели с обогащенным ураном на фоне вероятной операции США. Входы в них заблокировали, а часть полностью обрушили.

За день до этого Трамп заявил, что Вашингтону удалось согласовать ядерную сделку с Тегераном. По словам американского лидера, она пойдет на пользу обеим сторонам.