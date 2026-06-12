Трамп заявил об успешном согласовании ядерной сделки с Ираном

Руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

«Как я понимаю, ответ — „да“», — ответил глава государства на вопрос о том, согласовали ли сделку власти Исламской республики.

Он подчеркнул, что договор принесет пользу обеим странам, а также всему Ближнему Востоку. По мнению Трампа, Иран хочет добиться заключения сделки так же сильно, как и Белый дом.

Ранее американский лидер предположил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке подпишут соглашение о завершении конфликта в ближайшие дни. Представители стран встретятся на территории одной из европейских стран. В качестве главы американской делегации выступит вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам Трампа, документы ужен «находятся в окончательной форме». Глава Белого дома уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидерами арабских государств Персидского залива.