Трамп пообещал ввести пошлины против всех стран мира

Reuters: Трамп анонсировал обратимые тарифы против всех стран мира

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против всех стран мира. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, глава Белого дома объявит об этом в среду. Этот день он уже назвал «Днем освобождения».

В изначальный план входили только 10-15 стран, с которыми у США наибольший торговый дисбаланс, но в итоге Трамп изменил решение.

При этом американский лидер заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России, в частности на ее нефть, однако введет их, если сделка о прекращении боевых действий на Украине сорвется. По его мнению, такой исход для России будет нежелательным.

Ранее Трамп написал, что против стран, которые покупают нефть и газ у Венесуэлы, введут 25%-ную пошлину.