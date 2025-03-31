Трамп пообещал ввести пошлины против всех стран мира
Reuters: Трамп анонсировал обратимые тарифы против всех стран мира
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против всех стран мира. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, глава Белого дома объявит об этом в среду. Этот день он уже назвал «Днем освобождения».
В изначальный план входили только 10-15 стран, с которыми у США наибольший торговый дисбаланс, но в итоге Трамп изменил решение.
При этом американский лидер заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России, в частности на ее нефть, однако введет их, если сделка о прекращении боевых действий на Украине сорвется. По его мнению, такой исход для России будет нежелательным.
Ранее Трамп написал, что против стран, которые покупают нефть и газ у Венесуэлы, введут 25%-ную пошлину.