США введут пошлины против стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25% пошлины против стран, покупающих у Венесуэлы нефть и газ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social .

Он обвинил страну в засылке в США десятков тысяч преступников, в том числе членов группировки Tren de Aragua, которую недавно признали террористической. Американские власти пытаются выслать их обратно, отметил глава Белого дома.

«Венесуэла враждебна Соединенным Штатам и тем ценностям свободы, которые мы исповедуем», — добавил Трамп.

Ранее Белый дом ввел новую классификацию стран, в соответствии с которой их гражданам будут выдавать визы. Венесуэла по ней попала в «красную» категорию — людям с ее паспортами полностью запретят въезд в США.