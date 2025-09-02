Президент США Дональд Трамп назвал Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире» и пообещал в короткие сроки справиться с криминальной ситуацией. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Он обратился к губернатору штата Иллинойс Джей Би Притцкеру. Трамп заявил, что готов действовать так же оперативно, как в Вашингтоне, и заверил, что Чикаго «уже скоро снова будет в безопасности».

Американский лидер сослался на данные властей, по которым за минувшие выходные в Чикаго огнестрельные ранения получили 54 человека, восемь из них скончались.

В прошлом месяце Fox News со ссылкой на документы из американской администрации и источники в Пентагоне сообщил, что Трамп утвердил план развертывания до 1,7 тысяч военнослужащих Национальной гвардии в 19 штатах.