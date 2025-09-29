Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на зарубежные фильмы

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести 100%-ные торговые пошлины на все фильмы, произведенные за пределами страны. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети TruthSocial .

Американский лидер отметил, что другие государства «украли у США киноиндустрию, словно конфету у ребенка».

В мае Трамп уже высказывал аналогичную инициативу. Тогда эксперты в области кино утверждали, что такие меры могут не только не помочь американскому кинопроизводству, но и нанести ему вред.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН назвал идею американского президента абсурдной и «бредовой». Он подчеркнул, что у понятия «импортный фильм» нет четкого определения. По его словам, подобные меры не окажут влияния на кинопрокат, так как рынок США и так в основном ориентирован на национальную продукцию.