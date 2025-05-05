Кинокритик Шнейдеров назвал «бредом» пошлины Трампа на иностранные фильмы

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал поручение президента США Дональда Трампа, предполагающее введение 100-процентных пошлин на зарубежные кинопроекты. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист охарактеризовал идею Трампа как абсурдную, назвав ее «бредом». Он также подчеркнул отсутствие четкого определения понятия «импортного фильма».

«Если американский режиссер снял кино в Европе, это будет честью для Европы, но кино при таких ограничениях пройдет только в Европе. Как отличить фильм импортный от неимпортного?» — высказался эксперт.

По мнению Шнейдерова, подобные меры никак не повлияют на кинопрокат американских картин, поскольку внутренний рынок страны ориентирован преимущественно на национальную продукцию.

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