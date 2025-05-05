Кинокритик Шнейдеров назвал «бредом» пошлины Трампа на иностранные фильмы

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал поручение президента США Дональда Трампа, предполагающее введение 100-процентных пошлин на зарубежные кинопроекты. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист охарактеризовал идею Трампа как абсурдную, назвав ее «бредом». Он также подчеркнул отсутствие четкого определения понятия «импортного фильма».

«Если американский режиссер снял кино в Европе, это будет честью для Европы, но кино при таких ограничениях пройдет только в Европе. Как отличить фильм импортный от неимпортного?» — высказался эксперт.

По мнению Шнейдерова, подобные меры никак не повлияют на кинопрокат американских картин, поскольку внутренний рынок страны ориентирован преимущественно на национальную продукцию.