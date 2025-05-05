Трамп предупредил о гибели американской киноиндустрии. Как он решил ее спасать?

Киноиндустрия в США постепенно умирает, это может быть связано с действиями других стран. Об этом в социальной сети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести киностудии и режиссеров из США.

«Голливуд и многие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия зарубежных стран и угроза национальной безопасности», — сказал он.

Трамп предложил ввести пошлину 100% на все иностранные фильмы, поступающие в страну.

«В Америке киноиндустрия умирает быстрой смертью. Уполномочиваю Министерство торговли США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые зарубежные фильмы, поступающие в нашу страну», — подчеркнул президент.

Ранее Трамп исключил возможность отмены высоких пошлин против Китая ради возвращения Пекина за стол переговоров.