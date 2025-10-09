Трамп пообещал усилить давление на Россию ради сделки по Украине

Давление на Россию будет усилено для достижения сделки по украинскому конфликту. Об этом президент США Дональд Трамп объявил на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме. Цитату привело РИА «Новости».

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — сказал он.

Трамп выразил надежду, что Россия и Украина в скором времени сядут за стол переговоров и начнут диалог, направленный на мирное разрешение конфликта.

По его словам, Соединенные Штаты не будут сокращать численность своего военного контингента в Европе, но рассматривается возможность «перераспределения» сил в пределах этого региона.

Также Трамп пообещал Стуббу помощь со стороны США в случае гипотетической атаки со стороны России. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин вряд ли решится на такие меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не получала официальной реакции США на предложение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.