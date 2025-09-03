Захарова заявила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию", - указала дипломат.

Захарова ответила на вопрос о возможных сроках визита Трампа. Она сказала, что это решает администрация президента.

«Что касается всех остальных деталей, это к администрациям президентов и нашей страны, и США», — подчеркнула она.

На встрече с Путиным в Анкоридже в августе Трамп ответил на приглашение посетить Москву. Он сказал, что считает это возможным.

Встреча Путина и Трампа прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Аляске. Лидеры провели около трех часов в разговорах: сначала тет-а-тет в лимузине Трампа по пути к месту переговоров, а затем в узком составе — «три на три».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу отказаться от российской нефти и поддержать возможные новые санкции против Москвы. Соединенные Штаты также призывают Европу усилить поддержку Украины.