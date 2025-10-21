Глава РФПИ Дмитриев: подготовка к саммиту России и США продолжается

Подготовка к саммиту между Россией и США продолжается. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«СМИ искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — заявил он.

Предстоящий российско-американский саммит должен пройти в Венгрии.

При этом по словам одного из чиновников администрации президента США, Дональд Трамп в ближайшее время не планирует лично встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Европе уже отреагировали на эту новость. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште ускорит урегулирование конфликта на Украине.

По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, лидеры ЕС, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, «бьются в настоящей истерике» из-за будущей встречи глав США и России в Венгрии.