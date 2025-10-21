Трамп заявил Зеленскому, чтобы тот не ждал Tomahawk в ближайшее время

WSJ: Трамп призвал Зеленского не рассчитывать на Tomahawk в ближайшем будущем

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что не стоит ждать передачи ракет Tomahawk в ближайшем будущем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Трамп сказал Зеленскому, что Украине не следует ожидать получения ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время», — подчеркнули в публикации, ссылаясь на двух американских чиновников.

Американский лидер обратил внимание, что его главный приоритет — прекращение конфликта. В рамках встречи президент США дал понять Зеленскому, что он не ориентируется на какой-либо конкретный территориальный результат.

До этого на Украине рассказали о попытке Зеленского обмануть Трампа на переговорах. В итоге украинского лидер выгнали из Белого дома, заявил бывший лидер запрещенной в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.