Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и снова раскритиковал НАТО за отказ помочь Вашингтону в этом вопросе. Об этом он заявил журналистам, сообщил СNN .

Трамп заявил, что Вашингтон готов заняться разблокировкой маршрута даже без поддержки союзников.

«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны — я не знаю, в чем дело. Но нам НАТО не помогло», — сказал он.

Незадолго до этого президент США сообщил, что американская сторона начала расчистку Ормузского пролива от иранских мин. По его словам, Соединенные Штаты пошли на этот шаг ради стран, которые не захотели или не смогли сделать это самостоятельно. Позже министр обороны США Пит Хегсет заявил, что через пролив прошли два американских военных корабля, участвовавших в этой операции. Иранская сторона подобные сведения опровергла.