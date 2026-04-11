США заявили о проходе своих кораблей через Ормузский пролив

Хегсет: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив в Персидский залив
Два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив и вышли в Персидский залив. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети X.
«USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе» — написал он.
Хегсет добавил, что у судов была более широкая миссия, которая связана с обеспечением полной очистки пролива от морских мин, которые ранее установил Корпус стражей Исламской революции.
Иранские власти, в свою очередь, эту информацию опровергли.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приступили к разминированию Ормузского пролива. Он пояснил, что это касается в том числе интересов Китая, Японии, Южной Кореи, Франции и Германии.