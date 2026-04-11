Трамп объявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин

Соединенные Штаты приступили к разминированию Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, размещенные в проливе иранские мины — единственное оставшееся преимущество Тегерана. В остальном Иран якобы проигрывает в конфликте.

«Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие», — написал глава США.

Трамп добавил, что удивлен отсутствием смелости или воли у перечисленных им государств, чтобы выполнить эту задачу самостоятельно.

Ранее американский лидер назвал американскую нефть «самой сладкой» в мире. Он подчеркнул, что запасы недр государства превышают объемы двух крупнейших нефтяных экономик мира в совокупности.