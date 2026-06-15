Трамп пообещал довести конфликт на Украине до завершения

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном сфокусируется на украинском вопросе. Об этом он сказал журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«Теперь, когда с [конфликтом с Ираном] покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном Трамп отметил, что американцы справятся с урегулированием украинского конфликта.

До этого американский лидер сообщил, что накануне обсудил ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, они прошли хорошо. Кроме того, ранее Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном без уточнения его формата.