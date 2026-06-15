Трамп назвал очень хорошими разговоры с Путиным и Зеленским

Трамп: разговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо

Разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским прошли очень хорошо. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам, трансляцию вел Белый дом на YouTube .

Трамп поделился, что накануне обсудил ситуацию с Путиным и Зеленским и остался доволен этими контактами.

«У нас вчера были отличные разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я считаю, что мы, возможно можем что-то сделать, правда. Думаю, они оба открыты к этому», — сказал он.

Президент добавил, что Вашингтон рассчитывает довести украинский конфликт до завершения. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он коротко ответил на вопрос о перспективах урегулирования.

«Мы справимся с этим», — заявил американский лидер.

Кроме того, президент США дал понять, что после завершения конфликта с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на украинском направлении. Они планируют проанализировать, смогут ли добиться результата и по этой теме.

Ранее Трамп подтвердил, что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. При этом подробности документа стороны планировали опубликовать в ближайшие дни.