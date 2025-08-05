Трамп пообещал больше не принимать участие в президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщил телеканал CNBC .

«Скорее всего, нет», — ответил Трамп на вопрос о том, собирается ли он снова участвовать в президентских выборах.

Также глава государства рассказал, что не имеет никакого отношения к расследованию обвинений, связанных с якобы вмешательством России в выборную кампанию 2016 года. Он добавил, что люди, участвующие в фабрикации антироссийских фейков, заслужили наказание.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что главным претендентом от республиканцев на выборах 2028 года является вице-президент Джей Ди Вэнс.

Издание The Hill не исключило, что от партии выдвинется Дональд Трамп — младший. Слухи об этом появились после выступления политика на Катарском экономическом форуме.