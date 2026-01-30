Коррумпированная американская разведка предоставляет Белому дому ложную информацию о России, а президент США Дональд Трамп не считает нужным ее перепроверять. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об этой проблеме на своем YouTube-канале .

«Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа», — сказал он.

Джонсон заявил, что в отчетах фигурируют заниженные данные об экономике и армии России. Трамп, по его словам, ориентируется только на полученную от разведки информацию, не утруждая себя поиском альтернативных источников.

Ранее ЦРУ опровергло информацию об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. После этого Трамп заявил, что украинские беспилотники целились в другое место.