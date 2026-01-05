Трамп отказался верить в атаку Украины на резиденцию Путина

Трамп усомнился, что украинские военные ударили именно по госрезиденции Путина

Президент США Дональд Трамп усомнился в информации об ударе боевиков ВСУ именно по резиденции российского коллеги Владимира Путина. Его слова привел Fox News .

По его словам, инцидент имел место рядом с объектом, но не был направлен конкретно на него.

«Не верю, что удар действительно произошел. Там что-то случилось неподалеку, но это не имеет отношения. Когда у нас появилась возможность проверить, мы не верим, что это произошло», — сказал Трамп.

Глава Белого лома также заявил о надежде на итоговое урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Ранее файл с полетным заданием достали из дрона ВСУ после атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. Расшифровка маршрутизации доказала, что целью удара был именно государственный объект.